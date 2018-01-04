TRT ve Digiturk binasını işgal girişimi davasında 14. duruşma

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde, Vodafone Park ile Ümraniye'deki Casper Plaza'nın pistine helikopterle asker indirip TRT'nin Ulus'taki yerleşkesi ve Digiturk binasını işgal ederek ele geçirmeye çalışan 58'i tutuklu 96 sanığın yargılandığı davanın 14. duruşması başladı.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Bakırköy Adalet Sarayı Konferans Salonu'nda yapılan duruşmaya, 54'ü tutuklu 55 sanık ile avukatları katıldı.

Duruşmada, katılanlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM, Başbakanlık, Milli Savunma Bakanlığı'nın avukatları da hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Hulusi Pur, avukatlara, celse arasında gelen bilirkişi raporuna karşı beyanları ve soruşturmanın genişletilmesi taleplerinin olup olmadığını sordu.

Katılan avukatları, soruşturmanın genişletilmesi taleplerinin olmadığını ve bilirkişi raporuna karşı diyecekleri bir şey bulunmadığını söyledi.

Duruşma, sanık avukatlarının beyanlarının alınmasıyla devam ediyor.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi, Beşiktaş'taki Vodafone Park ile Digiturk binasını ele geçirmeye çalışan 58'i tutuklu 96 sanıktan 5'inin bir firmaya bağlı çalışan teknik personel olduğu belirtiliyor.

Sanıkların, "TBMM'yi, hükümeti ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan da ayrı ayrı 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, bazı sanıkların, olaylarda yaralananlar olduğu, kamu malına zarar verildiği gerekçesiyle "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "mala zarar verme" gibi suçlardan da cezalandırılmaları talep ediliyor.