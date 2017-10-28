Son Dakika Haberleri E-gazete 28Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

TRT World ekibi Myanmar’da gözaltına alındı

Arakan'da yaşananları TRT World adına belgeselleştirmek için drone ile çekim yapan 4 kişilik ekibin sorgusu sürüyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Gazeteciler Lau Hon Meng, Mok Choy Lin ve Aung Naing Soe drone ile Myanmar parlamentosuna yakın bir bölgede çekim yaparken polis tarafından gözaltına alındı.

Myanmarlı yetkililer ekibin drone ile çekim yapmak için izinlerinin olmadığını belirtti. Gözaltına alınanlar arasında ekibin sürücüsü de bulunuyor.

Vizelerinde her hangi bir sorun bulunmayan gazetecilerin sorgusu hala devam ediyor. TRT World yetkilileri gazetecilerin serbest bırakılması için gerekli girişimlerde bulunduklarını ifade etti.

Myanmarın Arakan bölgesinde  yüzlerce müslüman budist çetelerin saldırıları sonucu hayatını kaybetti, yaklaşık 600 bini ise koşu ülke Bangladeş’e sığınmak zorunda kaldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can 24 TV'de kentsel dönüşümü anlattı

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can 24 TV'de kentsel dönüşümü anlattı

Melike Hatun Camii Türkiye'de bir ilk olma özelliğini taşıyor

Melike Hatun Camii Türkiye'de bir ilk olma özelliğini taşıyor

Ormanda tesadüfen kameralara takılan ilginç görüntüler

Ormanda tesadüfen kameralara takılan ilginç görüntüler

O gösterilerin bütün sırları ortaya çıktı

O gösterilerin bütün sırları ortaya çıktı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA