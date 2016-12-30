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TRT World FETÖ tehdidini dünyaya anlatıyor

Türkiye'nin dünyadaki sesi olan TRT World, FETÖ'nün gerçek yüzünü dünyaya anlatmaya devam ediyor. Son olarak TRT World Editörü Mohsin Mughal Hindistan'ın önde gelen televizyon kanallarından Wion'da Rus Büyükelçi Karlov suikastindeki FETÖ izlerini anlattı.

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Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi TRT World, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hainliklerini dünya medyasına anlatma çalışmalarını sürdürüyor. TRT World editörlerinden Mohsin Mughal Hindistan merkezli Wion adlı televizyon kanalında yayınlanan "Gravitis" adlı programa katılarak FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in kim olduğunu, örgütün yapısını, 15 Temmuz darbe girişimi ve Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastindeki FETÖ izlerini anlattı.

Mughal, Türkiye ve dünyayı şok eden Karlov suikastine yönelik soruşturmada ulaşılan delillerin tetikçi Mevlüt Mert Altıntaş'ın FETÖ ile ilişkili olduğunu ortaya koyduğunu ifade etti.

Suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş’ın polis olduğunu hatırlatan TRT World editörü Mohsin Mughal, Altıntaş’ın 15 Temmuz darbe girişimi gibi kritik bir süreçte izin aldığını ve Aydın’daki FETÖ okullarında eğitim gördüğünü söyledi. FETÖ’nün Türkiye’ye yönelik 15 Temmuz darbe girişimi ile 17-25 Aralık operasyonlarını gerçekleştirdiğini de hatırlatan Mughal, örgütün sadece Türkiye için değil, başka ülkeler için de tehdit unsuru olduğuna vurgu yaptı.

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