TRT World’ün bayram hediyeleri, Suriye’nin İdlib kentindeki yetimlere gönderildi

TRT World’ün ilk kurumsal sosyal sorumluluk projesi dahilinde hazırlanan ve Suriye’nin Idlib kentindeki 500 yetime bayram hediyesi olarak yola çıkan paketler, 20 Haziran tarihinde TRT World İstanbul merkezinden Türk Kızılayı aracılığı ile Cilvegözü sınır kapısına teslim edildi.

TRT World’ün 42 farklı milletten çalışanının desteği, Esenler Belediyesi ve Torku’nun da katkılarıyla hazırlanan Mutlu Kutuların içerisine kek, kraker, bisküvi, toka, pastel boya, sulu boya, oyuncak araba, balon, maske, defter ve top gibi çocukları mutlu edecek küçük hediyeler konuldu. Kutunun içerisinde ayrıca TRT World ailesinin bayram dileklerini ileten Arapça bir mektup yer aldı.

Suriye savaşında ailesini kaybeden yetim çocukları bayramdan önce gülümsetmek üzere hazırlanan hediye paketleri, bayramdan iki gün önce 22 Haziran sabahı, Idlib’deki yetimhaneye ulaştırıldı.

Küresel izleyicinin kanalı olmayı hedefleyen TRT World, Citizen girişimi ile yerli ve yabancı bütün personelini uluslararası habercilik ilkelerinin yanı sıra, ortak iyilikte ve küresel vicdanda buluşturma yönündeki çalışmalarını sürdürüyor. Savaş, göç veya kuraklık gibi sebeplerle doğduğu topraklardan göç etmek zorunda kalmış veya yerinden edilmiş insanlarla ilgili farkındalık yaratmak amacıyla başlatılan TRT World Citizen girişimi, insani meselelere dair farkındalığı arttırmaya yönelik kampanyalar düzenlemeyi hedefliyor.