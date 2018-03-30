trtarsiv.com 1 yaşında

TRT, kurulduğu ilk yıllardan itibaren topladığı görüntü arşivini gerek ham görüntüler gerekse yeniden yapımlar halinde trtarsiv.com sitesi aracılığıylaizleyicileriyle buluşturmaya devam ediyor. Çalışmalarına Haziran 2014’te başlanılan ve geçtiğimiz yıl 31Mart’tabüyük bir tanıtım toplantısıyla hizmete giren trtarsiv.com 1 yaşına bastı. Yayına girdiği ilk günden itibaren toplumun her kesiminden büyük ilgi gören site, bir yıl içerisinde milyonlarca kişi tarafından ziyaret edildi. Üyelik veya abonelik gerektirmeyen sistemde, geçmiş yıllarda gönüllerde taht kuran ve sevilen programlar özellikle büyük ilgi görüyor. Kullanıcıların tarihimizdeki önemli olaylara ve popüler kültürün unutulmaz anlarına tanıklık etmeleri sağlanan sitede farklı arama seçenekleri bulunuyor. Bu sayede, Adile Naşit’li “Uykudan Önce“den, dönemin kült dizisi “Kavanozdaki Adam“a,1980 darbesi bildirisinden Aksaray’da görülen UFOya, yağ ve tüp kuyruklarından, ünlü sanatçılara pek çok unutulmaz anlara erişilebiliyor. Sitede ayrıca, “Kaynanalar”, “Zeki Metin’ce” “Olacak O Kadar” ile daha sonrasında modern versiyonları da çekilen “Aşk-ı Memnu”, “Yaprak Dökümü” ve “Çalıkuşu” gibi edebiyat klasiklerini izlemek mümkün.

Görsellerden oluşan arşiv de şimdilik ses kayıtları yer almıyor.

Arşivdeki en eski görüntü ise 1919’da Halide Edip Adıvar’ın Sultanahmet konuşmasına ait.

Hazırlıklar üç yıl sürdü

TRT arşivi, binlerce saatlik ham görüntüden oluşuyor. Bu görüntülerin ayıklanması, yeniden kullanılması, bazı görüntülerin reprodüksiyonlarının yapılmasıuzun soluklu bir çalışmayla gerçekleştirildi.

Haziran 2014’te başlanılan bu çalışmalar, trtarsiv.com’unaçıldığı 31 Mart 2017 tarihine kadar devam etti ve halen de devam ediyor.Şu anda kullanıcılara, televizyon programlarından belgesele, müzik programlarından dizilere 27 bin farklı içerik sunuluyor.Ayrıca,kullanıcıların dikkatini siteye çekmek için özel videolar adı altında arşiv kaynaklarından hazırlanan prodüksiyon filmlerve ayrıca geçmişle günceli birleştiren reprodüksiyon filmler takipçilerin beğenisine sunuluyor.

Sosyal medya rakamları

TRT Arşiv; Instagram, YouTube, Twitter ve Facebook üzerinden de izlenebiliyor.

Geçen 1 yılın sonunda trtarsiv.com’un Facebook’ta 263 bin,Twitter’da 45 bin ve Instagram’da da 50bin takipçisi bulunuyor.

Sosyal medya üzerinden yayınlanan yüzlerce video da büyük beğeni kazanmaya devam ediyor.

Özellikle “Mağdur Köylü” isimli video, Facebook’ta 1 milyon kişi izlenme oranına ulaştı. Beşiktaş’ın tarihçesini anlatan ve özel olarak hazırlanan video iseTwitter’da 308 bin kişi tarafından izlendi.

trtarsiv.com sitesi, TRT arşivinin tasnifine devam ediyor ve her geçen gün onlarca yeni görüntü sitedeki yerini alıyor.