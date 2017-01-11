TRT’de canlı yayınlanan oturumda HDP sıralarına oturan CHP’li vekilden medyaya sansür suçlaması

TRT’nin canlı yayınladığı Baykal konuşmasını HDP sıralarında takip ettiği ortaya çıkan CHP'li vekil “sansür var” diyerek medyayı suçladı. Oysa TRT Haber dahil birçok kanal o anlarda canlı yayındaydı.

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, 9 Ocak'ta Meclis'te görüşülen Anayasa değişiklik teklifi sırasında HDP sıralarına geçerek eline aldığı telefonla Deniz Baykal'ın konuşmasını yayınladığını ifade ettiği fotoğrafın altına 'Sansür var' diyerek sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Erdoğdu'nun, oturumu HDP sıralarından izlediği gerçeğinin ortaya çıkması üzerine Twitter'dan Star gazetesini suçlayarak, "Sizin yapmadığınızı yapıp ön sıralardan Deniz Baykal'ın konuşmasını canlı yayınlamak için boş koltuğa oturdum..." ifadelerini kullanmıştı.

Sizin yapmadığınızı yapıp ön sıralardan Deniz Baykal'ın konuşmasını canlı yayınlamak için boş koltuğa oturdum... https://t.co/rIjwzuUZkG — Aykut Erdoğdu (@aykuterdogdu) 9 Ocak 2017

Medyayı sansürle suçlayan Erdoğdu'nun, Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılmadığı oturumda konuşan CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın 30 dakikalık konuşmasını hiçbir kanalın yayınlamadığı iddiası ise gerçeği yansıtmıyordu. TRT Haber dahil pekçok kanalın Deniz Baykal'a ait yarım saatlik konuşmayı canlı verdi. TRT Haber'e ait yayının birer dakikalık aralıklarla alınmış ekran görüntüleri şöyleydi:

CHP'NİN SANSÜR AŞKI

Yaşanan bu olay, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun eski çalışma arkadaşı Gürsel Tekin’in 7 Haziran 2015 seçimlerinden önce "CHP’nin iktidar olması halinde bazı gazetelere el koyacaklarını" açıkladığı skandal sözleri akla getirerek, başta TRT olmak üzere birçok televizyonda canlı yayınlanan oturumun sansürlendiği iddiasıyla Türk siyasi tarihindeki yerini aldı.