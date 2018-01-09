TRT’den esrarengiz tanıtım

Herkesin denizci olarak bildiği Başbakan Binali Yıldırım'ın aslında ilk mesleği neydi? Yıldırım, efsane yolcu otobüsünün içinde hayat hikayesinin hiç bilinmeyen yönlerini anlatacak mı?

Son günlerde TRT ekranlarında yayımlanan dikkat çekici ve bir o kadar da sır vermeyen tanıtım filmi herkesin ilgisini çekiyor.

Tanıtım filminde, sürücüsünün sadece ellerinin göründüğü 90’lı yılların efsane otobüsü mavi renkli “302” yer alıyor.

Fragmanda Başbakan Yıldırım’ın kendi sesinden, “Ben Erzincan Refahiye’nin Kayı Köyü’nden Topal Dursun’un oğlu. Babamla beraber başladık biz bu işe. 1978’de bir otobüs aldık. 1984’e kadar bu işi yaptık.” sözlerine yer veriliyor.

Bu açıklamayla birlikte; mesleği gemi mühendisi olan Başbakan Binali Yıldırım’ın, gençlik yıllarında babası ile birlikte otobüs işletmeciliği yaptığı da ilk kez ortaya çıkıyor.

Aynı programın bir başka tanıtım filminde ise, “Şu yüce dağları duman kaplamış…” isimli Erzincan türküsüne yer verilirken, yine Yıldırım’ın sesinden, “Bu bizim memleketin türküsüdür. Türkülerimiz çok acıklıdır. Çünkü Erzincan depremlerden acı çeken bir ildir. Bütün türküler umutsuzluk üzerine…” şeklindeki sözleri dikkat çekiyor.

TRT Haber’in her hafta yayımladığı Gönül Dağı’nda Hollandalı gezgin Wilco Van Herpen ile birlikte yola çıkan konuklar, kendi hayat hikayelerini anlatıyor.

Başbakan Yıldırım’ın da, “Gönül Dağı Özel” programında yer alarak bugüne kadar hiç bilinmeyen yönlerini anlatacağı belirtiliyor.

"Gönül Dağı Özel" 10 Ocak 2018 Çarşamba günü 19.50’de TRT 1 ve TRT Haber ortak yayınında izleyici ile buluşacak.