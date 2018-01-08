TRT'den merak uyandıran tanıtım filmi: Başbakan Yıldırım'ın ilk işi neydi?

Son günlerde TRT 1 ve TRT Haber ekranlarında dikkat çeken bir tanıtım yayımlanıyor. Tanıtım filminde, Başbakan Binali Yıldırım’ın sesi dinletiliyor. Görüntülerde ise, 90’lı yılların efsane otobüsü “302” var. Filmin sonunda, “Gönül Dağı Başbakan Özel, Çarşamba 19.50” yazısı ekrana geliyor.

Fragmanda Başbakan Yıldırım’ın, “Ben Erzincan Refahiye’nin Kayı Köyü’nden Topal Dursun’un oğlu… Babamla beraber başladık biz bu işe. 1978’de bir otobüs aldık. 1984’e kadar bu işi yaptık. Bu vesile ile Türkiye’nin her tarafına yolcu taşımacılığı yaptık.” sözleri dikkat çekiyor.

Bu açıklamaya göre; mesleği gemi mühendisi olan Başbakan Binali Yıldırım’ın, gençlik yıllarında babası ile birlikte otobüs işletmeciliği yaptığı ortaya çıkıyor.

TRT’nin ekrana getirdiği bir başka tanıtım filminde, “Şu yüce dağları duman kaplamış…” isimli Erzincan türküsüne yer veriliyor. Yıldırım’ın bu türküyü duyar duymaz duygulandığı anlaşılıyor.

“Bu bizim memleketin türküsüdür. Türkülerimiz çok acıklıdır. Çünkü Erzincan depremlerden acı çeken bir ildir. Bütün türküler umutsuzluk üzerine…” şeklindeki sözleri dikkat çekiyor.

TRT Haber’de yayımlanan “Gönül Dağı” programında Hollandalı sunucu Wilco Van Herpen ile birlikte yola çıkan konuklar, hayat hikayelerini anlatıyor.

Başbakan Yıldırım’ın da, “Gönül Dağı Özel” programında bugüne kadar hiç bilinmeyen yönlerini anlatacağı belirtiliyor.