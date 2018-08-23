Trump ABD'yi tehdit etti: Azledilirsem piyasa çöker

Fox and Friends adlı televizyon programında konuşan Trump "Harika iş çıkartan birini nasıl azledebilirsiniz bilemiyorum. Şunu söyleyebilirim eğer herhangi bir zamanda azledilirsem bence piyasa (ABD ekonomisi) çöker. Herkes yoksullaşır ve olamayacağını düşündüğünüz rakamlar görürsünüz" dedi.

Trump, eski kişisel avukatı Michael Cohen'in federal mahkemede ABD seçim kampanyası finansmanı kanunlarını Başkan'ın emri ile ihlal ettiğini kabul etmesi sonrası ABD medyasında Trump'a yönelik azil sürecinin başlayabileceği tartışmalarının ortaya çıkması üzerine bu açıklamayı yaptı.

(Sputnik)