Trump: Boşluğu İran ve DEAŞ doldurdu
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Irak'tan geri çekilirken oluşan boşluğun İran ve DEAŞ tarafından doldurulduğunu söyledi.
Beyaz Saray'daki koltuğuna oturduktan sonraki ilk televizyon mülakatını ABC kanalına veren Trump, ABD'nin Irak'tan geri çekilirken bu ülkedeki petrolü kontrol edecek bir stratejiyle geri çekilmesi gerektiğini, Barack Obama yönetiminin bunu yapmadığını ve DEAŞ'ın bugün Irak'taki petrolü satarak kendine finans kaynağı oluşturduğunu belirtti.
Trump, “İran ve Irak birbirine denk iki askeri güçtü. Yıllarca savaştılar, şimdiye kadar sürdü. Ancak ABD yanlış yaptı. Irak’a girdi ve İran’a teslim etti. Irak’a girdiğimiz halde çekilmemiz yanlıştı. Bir boşluk yarattık ve İran ile DEAŞ o boşluğu doldurdu” dedi.
Trump, ABD’nin çekilmesinden sonra Irak’ta otorite boşluğu oluştuğuna vurgu yaptı.
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