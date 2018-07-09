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Trump, Çin’in Kuzey Kore’yi nükleer anlaşmasından vazgeçirmeye çalıştığını söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’in Kuzey Kore’ye, ABD ve Kuzey Kore arasında devam eden nükleer silahlardan arınma müzakerelerinden vazgeçmesi yönünde baskı yaptığını söyledi.

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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımda Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un iki ülke arasında imzalanması planlanan anlaşmadan vazgeçmeyeceğinden emin olduğunu söyledi. “Kuzey Kore ile nükleerden arınma konusunda anlaşamaya vardık” diyen Trump, Çin’in ise süreçten rahatsız olduğunu belirtti. Bunun temel sebebinin Çin ile ABD arasındaki vergi krizi olduğunu vurgulayan Trump, “Çin, Kuzey Kore’ye anlaşmadan vazgeçmesi yönünde baskı yapıyor olabilir” ifadelerini kullandı.

 

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