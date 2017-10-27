Son Dakika Haberleri E-gazete 27Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Trump, Fed Başkanlığı için Powell'a yöneliyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın Amerikan Merkez Bankası (Fed) başkanlığı için Guvernör Jerome Powell’a yöneldiği bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bloomberg ve CNBC’nin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberlere göre, Trump, şu an Fed Guvernörü olarak görev yapan Powell’ı başkan seçmeye hazırlanıyor.

İki haberde de Trump’ın son kararını henüz vermemesine karşın Powell’ı tercih etmeye daha yakın olduğu kaydedildi.

Beyaz Saray’ın şu anki Fed Başkanı Janet Yellen’in 4 yıllık görev süresinin Şubat 2018’de dolmasıyla boşalacak başkanlık koltuğu için 3 aday üzerinde durduğu biliniyor. Bu isimleri mevcut Fed Başkanı Yellen, Fed Guvernörü Powell ve Stanford Üniversitesi Ekonomi Profesörü John Taylor oluşturuyor.

Trump’ın dünya ekonomisinin en önemli aktörlerinden Fed'in başına atayacağı ismi, 3 Kasım’da çıkacağı Asya gezisi öncesinde açıklayacağı tahmin ediliyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bakan Eroğlu: İstanbul’daki ağaçları bile CHP yönetimi kuruttu

Bakan Eroğlu: İstanbul’daki ağaçları bile CHP yönetimi kuruttu

Kadınların güzelliğine güzellik katacak 12 harika fikir

Kadınların güzelliğine güzellik katacak 12 harika fikir

İşte dünyadaki en güvenilir otomobiller

İşte dünyadaki en güvenilir otomobiller

İbrahim Kalın Yalaza setini ziyaret etti

İbrahim Kalın Yalaza setini ziyaret etti

En Çok Okunanlar

SON DAKİKA

İspanya'dan Katalonya kararı: Feshettiler

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA