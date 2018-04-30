Son Dakika Haberleri 30

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Trump, Kim ile yapacağı görüşme için Barış Evi'nin iyi bir seçenek olacağını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmesinin Kuzey Kore-Güney Kore sınırındaki Barış Evi'nde yapılabileceğini belirtti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Trump, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Görüşme için birçok ülke değerlendiriliyor fakat üçüncü bir ülkeden ziyade Kuzey Kore-Güney Kore sınırındaki Barış/Özgürlük Evi daha sembolik, önemli ve kalıcı olmaz mı? Sadece soruyorum!" ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore, Trump'ın önerisine henüz yanıt vermedi. Kim ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, 27 Nisan'da aynı yerde bir araya gelmişti.

Barış Evi, Kuzey ve Güney Kore sınırındaki ateşkes köyü Panmunjom’un Güney Kore’ye ait kısmında bulunuyor.

- Güney Kore-Kuzey Kore Zirvesi

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un 27 Nisan'da iki ülke sınırındaki ateşkes köyü Panmunjom'da bir araya gelmişti. Liderler, Kore Yarımadası'nda kalıcı barışın sağlanmasına yönelik adımlara ve kararlara tanıklık ederek yarımadayı nükleer silahlardan arındırma ve mevcut ateşkesi kalıcı barış anlaşmasına dönüştürme konusunda görüş birliğine varmıştı.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinden ilk görüntüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinden ilk görüntüler

'Yılanların Efendisi' yılan tarafından öldürüldü

'Yılanların Efendisi' yılan tarafından öldürüldü

Kolay gibi görünen çok zor sorular

Kolay gibi görünen çok zor sorular

Türkiye'de hangi il hangi takımı tutuyor

Türkiye'de hangi il hangi takımı tutuyor

SON DAKİKA

Emeklilere çifte bayram ikramiye müjdesi

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA