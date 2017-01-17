Trump sert çıkmıştı! GM'den yanıt geldi

ABD’nin 45. Başkanı seçilen Donald Trump’ın “Ya ABD’de üretim yap ya da büyük bir sınır vergisi öde” uyarısından 2 hafta sonra General Motors'dan (GM) açıklama geldi.

GM, ülkedeki üretim faaliyetlerine 1 milyar dolarlık ek yatırım yapma ve 7 bin kişilik istihdam oluşturma kararını açıkladı.

Detroit merkezli GM’den yapılan açıklamada, 1 milyar doların birkaç yeni araç ve ileri teknoloji projeleri için planlandığı belirtildi. Şirketin daha önce Meksika’da ürettiği pikap kamyonetlerin Michigan eyaletinde üretilebilmesi için çalışmalara başlayacağı kaydedilen açıklamada, yen yatırımların gelecek birkaç yıl içinde 7 bin kişiye iş imkanı sağlayabileceği ifade edildi.

TRUMP'IN PAYLAŞIMI

Trump, 3 Ocak’ta Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “General Motors, Meksika’da ürettiği Chevy Cruze modelini, ABD’deki otomotiv galerilerine vergi ödemeden gönderiyor. Ya ABD’de üretim yap ya da büyük bir sınır vergisi öde” ifadelerini kullanmıştı..

Üç gün sonra başkanlık yemini ederek görevine resmi olarak başlayacak Donald Trump, Meksika’dan ithal edilen ürünlere yüzde 35 vergi uygulamayı planlıyor.

TEK ŞİRKET GM DEĞİL

Trump’ın ABD dışında üretim yaparak istihdam olanaklarını yurtdışına taşıyan Amerikan şirketlerinin geri dönmelerine yönelik girişimleri sonrasında ülkeye yatırım yapacağını açıklayan tek otomobil üreticisi GM değil.

Güney Koreli Hyundai yine bugün yaptığı duyuruda, ABD yatırımlarını gelecek 5 yıl içinde yüzde 50 artırarak 3,1 milyar dolara yükseltme kararını bildirdi.

Ford, Fiat Chrysler ve Toyota, Trump’ın Twitter hesabından yaptığı uyarıların ardından ABD’ye yeni yatırımlar yapacaklarını açıklayan diğer şirketler arasında yer alıyor.