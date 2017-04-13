Trump, Fed Başkanı Yellen'i yeniden aday göstermeye açık kapı bıraktı

ABD Başkanı Donald Trump, Wall Street Journal'a verdiği mülakatta, ABD Merkez Bankasının (Fed) yönetimine, doların değerine ve döviz kuru manipülasyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fed Başkanı Janet Yellen'i görev süresi Şubat 2018'de dolduğunda yeniden aday gösterip göstermeyeceği sorulduğunda, "Henüz çok erken." yanıtını veren Trump, "Yellen'i beğeniyorum, ona saygı duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Trump'ın Yellen hakkındaki bu yorumlarının, seçim kampanyası süresince söylediklerinden farklı olması dikkati çekti. Trump, geçen mayıs ayında Yellen'i ilk dört yıllık görev süresi dolduğunda büyük ihtimalle yeniden aday göstermeyeceğini söylemişti.

"Düşük faiz politikasını beğeniyorum"

Fed'in para politikasına ilişkin görüşlerini de paylaşan Trump, "Dürüst olmam gerekirse düşük faiz politikasını beğeniyorum." şeklinde konuştu.

Trump, doların kısmen kendisi yüzünden güçlendiğini söyleyerek, "Dolarımızın aşırı değerli olduğunu düşünüyorum ve bu kısmen benim hatam çünkü insanlar bana güveniyor." değerlendirmesini yaptı.

"Çin'i döviz manipülatörü ilan etmeyeceğiz"

Çin'in, ABD Hazine Bakanlığının bu hafta içinde yayınlaması beklenen raporda "döviz manipülatörü" ilan edilmeyeceğini bildiren Trump, böylece seçim kampanyasında verdiği bir başka taahhütte daha geri adım atmış oldu.

Pekin yönetimi için "Döviz manipülatörü değiller." ifadesini kullanan Trump, fikrini Çin'in aylardır döviz kurlarına müdahale etmemesinin yanı sıra Kuzey Kore'ye yönelik görüşmeleri tehlikeye atmamak için değiştirdiğini dile getirdi.