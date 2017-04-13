Son Dakika Haberleri E-gazete 13Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Trump, Fed Başkanı Yellen'i yeniden aday göstermeye açık kapı bıraktı

ABD Başkanı Trump, düşük faiz politikasını beğendiğini belirterek, Fed Başkanı Janet Yellen'i yeniden aday göstermeye açık kapı bıraktı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD Başkanı Donald Trump, Wall Street Journal'a verdiği mülakatta, ABD Merkez Bankasının (Fed) yönetimine, doların değerine ve döviz kuru manipülasyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

Fed Başkanı Janet Yellen'i görev süresi Şubat 2018'de dolduğunda yeniden aday gösterip göstermeyeceği sorulduğunda, "Henüz çok erken." yanıtını veren Trump, "Yellen'i beğeniyorum, ona saygı duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Trump'ın Yellen hakkındaki bu yorumlarının, seçim kampanyası süresince söylediklerinden farklı olması dikkati çekti. Trump, geçen mayıs ayında Yellen'i ilk dört yıllık görev süresi dolduğunda büyük ihtimalle yeniden aday göstermeyeceğini söylemişti.

"Düşük faiz politikasını beğeniyorum"

Fed'in para politikasına ilişkin görüşlerini de paylaşan Trump, "Dürüst olmam gerekirse düşük faiz politikasını beğeniyorum." şeklinde konuştu.

Trump, doların kısmen kendisi yüzünden güçlendiğini söyleyerek, "Dolarımızın aşırı değerli olduğunu düşünüyorum ve bu kısmen benim hatam çünkü insanlar bana güveniyor." değerlendirmesini yaptı. 

"Çin'i döviz manipülatörü ilan etmeyeceğiz"

Çin'in, ABD Hazine Bakanlığının bu hafta içinde yayınlaması beklenen raporda "döviz manipülatörü" ilan edilmeyeceğini bildiren Trump, böylece seçim kampanyasında verdiği bir başka taahhütte daha geri adım atmış oldu.

Pekin yönetimi için "Döviz manipülatörü değiller." ifadesini kullanan Trump, fikrini Çin'in aylardır döviz kurlarına müdahale etmemesinin yanı sıra Kuzey Kore'ye yönelik görüşmeleri tehlikeye atmamak için değiştirdiğini dile getirdi. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
CHP'li muhtarlardan noter tasdikli istifa

CHP'li muhtarlardan noter tasdikli istifa

Tehlikede olan akıllı telefonlar

Tehlikede olan akıllı telefonlar

Orduların hava güçleri!

Orduların hava güçleri!

Yeni Dodge Challenger SRT New York'ta tanıtıldı

Yeni Dodge Challenger SRT New York'ta tanıtıldı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA