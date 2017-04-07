Trump'a çağrı: Esed'in sarayını vurun

ABD'nin Suriye'ye düzenlediği füze saldırısının yankıları sürüyor. Saldırı sonrası İngiltere, Fransa, Almanya, Suudi Arabistan, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, İtalya ve İspanya başta olmak üzere çok sayıda ülke katil Beşşar Esad'a karşı Donald Trump yönetimine destek verdi.

"RUSYA'NIN DERS ÇIKARMASINI UMUYORUZ"

İngiltere Başbakanlığından yapılan açıklamada, "İngiliz hükümeti ABD’nin eylemine tam destek veriyor. Bunun, Suriye rejiminin düzenlediği barbar kimyasal silah saldırısına gereken cevap olduğuna inanıyoruz." ifadesi kullanıldı.

İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon ise, Rusya'nın Şayrat Askeri Üssü'ne yönelik ABD operasyonundan ders çıkarması ve Suriye üzerindeki nüfuzunu kullanarak rejimin katliamlarını durdurması gerektiğini söyledi.

İSRAİL'DEN TRUMP'A TAM DESTEK

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaptığı yazılı açıklamada, "Başkan Trump kimyasal silahların kullanılması ve yayılmasını tolere etmeyeceği yönünde hem söz hem eylem olarak güçlü ve net bir mesaj gönderdi. İsrail, Başkan Trump'ın bu kararına tam destek vermekte ve Esad rejiminin korkunç eylemlerine karşı verilen bu kararlılık mesajının sadece Şam'da değil, aynı zamanda Tahran'da, (Kuzey Kore'nin başkenti) Pyongyang'da ve diğer yerlerde de yankılanmasını ümit etmektedir." ifadelerini kullandı.

"YAŞANANLARIN SORUMLUSU ESAD"

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver bin Muhammed Karkaş yaptığı yazılı açıklamada, "Suriye'nin düştüğü durumdan Beşşar Esad rejimi sorumludur. ABD'nin operasyonu, Esad rejiminin insani ve uluslararası sözleşmeleri çiğneyerek kimyasal silahlarla aralarında kadın ve çocukların da olduğu onlarca masum sivili katletmesine cevap niteliğindedir." ifadelerini kullandı.

"ESAD'IN SARAYINI VURUN"

Kardeş ülkeler Azerbaycan ve Pakistan medyasının yanı sıra Arap dünyasında yer alan haberlerde ise çok sayıda gazeteci Trump'a "Esad'ın sarayını vurun" çağrısı yaptı. Yaşananların kabul edilemez olduğunu savunan gazeteciler 6 yılı geride bırakan Suriye meselesinde bıçağın kemiği parçalayıp geçtiğini ve bu duruma daha fazla sessiz kalınmaması gerektiğini ifade etti.

FRANSA'DA SAVUNMA KONSEYİ TOPLANIYOR

Annonay kentinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, "Bu operasyon Esad'ın kimyasal silah kullanarak gerçekleştirdiği saldırıya bir karşılık olduğunu düşünüyorum ve uluslararası çapta devam etmeli." dedi.

Operasyonun mümkün olduğu kadar Birleşmiş Milletler (BM) şemsiyesi altında yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Hollande, "Uluslararası iş birliği içinde yürütülecek operasyonun Beşşar Esad'ı cezalandırmaya ve yeniden kimyasal silah kullanımını engellemeye yönelik olması lazım." diye konuştu.

Hollande, durumu değerlendirmek amacıyla Elysee Sarayı'nda Savunma Konseyi toplantısı düzenleyeceğini ifade etti.

"SAVAŞ SUÇUNA KARŞI YAPILAN HAREKATI DESTEKLİYORUZ"

İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni, başbakanlık sarayı Chigi’de düzenlediği olağanüstü basın toplantısında, Suriye'de önceki gün görmek zorunda kaldıkları acı verici görüntüleri yeniden görmek istemeyeceklerini belirterek, "ABD Başkanı Donald Trump tarafından bu gece emri verilen operasyon, bir savaş suçundan kaynaklanıyor. Bu harekat, geçtiğimiz günlerde kimyasal silah saldırısının hareket noktası olan üsse yapıldı. Bu, Esad rejiminin sorumlu olduğu bir savaş suçuna karşı yapılmış bir harekettir." dedi.

"SALDIRI DURUMUN DAHA DA KÖTÜYE GİTMESİNİ ENGELLEMEYE YÖNELİK"

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssünü vurmasıyla ilgili olarak ABD'nin stratejisini anladıklarını ve desteklediklerini söyledi.

Abe, ABD'nin operasyonunun Suriye'deki durumun daha da kötüye gitmesini engellemeye yönelik olduğunu vurguladı.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN "TAM DESTEK"

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Esad rejiminin kimyasal silah kullanarak aralarında kadın ve çocukların da olduğu onlarca masum sivili katletmesi sebebiyle ABD'nin Suriye rejimine düzenlediği askeri operasyonları 'tam olarak' destekliyoruz." denildi.

"ESAD'IN YAPTIKLARI DEHŞET VERİCİ"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD'nin Esad rejimine ait Şayrat Askeri Üssünü vurması ile ilgili yazılı açıklama yaptı. ABD'nin aralarında çocukların da olduğu birçok kişinin ölmesine yol açan "dehşet verici" kimyasal saldırı sonrası üssü vurduğunu kaydeden Stoltenberg, "Bu gelişmenin tüm sorumluluğu Suriye rejiminindir." dedi.