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Trump: İran aktivitelerinden vazgeçmeyenler sonuçlarına katlanır

ABD Başkanı Trump, 'İran aktivitelerinden vazgeçmeyen kişi ve kurumlar ciddi biçimde sonuçlarına katlanır' açıklamasını yaptı. Trump ayrıca yaptırımların 5 Kasım'da petrol ile devam edeceğini açıkladı.

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Trump açıklamasında şunları kaydetti:
 
"Pek çok yabancı şirketin İran piyasasından çekilme hazırlıklarının olduğunu bilan etmesinden mutluluk duyuyorum.  Ayrıca bazı ülkeler, İran'dan petrol ithalatına son verceğini ya da ithalatı azaltacağını bildirdi. Biz tüm ülkeleri İran rejimin yaptığı seçimlerle yüzleşmesi için daha somut adımlar atmak konusunda uyarıyoruz. İran ya küresel ekonomiye tehdit oluşturduğu davranışlarını değiştirecek ya da ekonomik tecritlere(izolasyon) maruz kalmaya devam edecek"

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