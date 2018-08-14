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Trump'ın imzaladığı yasa Türkiye'ye herhangi bir yaptırım getirmiyor

ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanan Pentagon bütçe yasasındaki Türkiye ile ilgili ifadelerin, Türkiye'ye herhangi bir yaptırım getirmediği belirtildi.

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ABD Başkanı Trump'ın New York eyaletindeki Fort Drum askeri üssünde  dün gerçekleştirilen törenle imzaladığı Pentagon'un 2019 bütçe yasasında yer alan  Türkiye ile ilgili bölümler dikkati çekti.
 
Trump'ın imzasıyla yasalaşan metnin Türkiye ile ilgili bölümünde, ABD  Savunma Bakanı Jim Mattis'in 90 gün içerisinde Kongredeki ilgili komitelere  Türkiye-ABD ilişkilerinin durumuna ilişkin bir rapor sunmasının öngörüldüğü, söz  konusu rapor sunulana kadar F-35 uçaklarının Türkiye'ye transferine geçici  sınırlama getirildiği ifade edildi.
 
Söz konusu bölümde, "Türkiye'nin F-35 Programına katılımına yönelik  bir sınırlandırma olmadığına" dikkat çekilirken, geçen haziran ayında aidiyeti  Türkiye'ye geçen iki F-35 uçağının Türk pilotlarının eğitimi için Luke Hava  Üssünde bulunduğu ve yaklaşık 2 yıllık eğitim süresi tamamlanıncaya kadar burada kalacağı belirtiliyor.
 
Trump'ın imzasıyla yasalaşan bütçe metni, en geç 90 gün içinde  Pentagon'un Türk-Amerikan ilişkilerine yönelik bir rapor hazırlamasını, söz  konusu rapor Kongreye sunuluncaya kadar F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye  teslimatının geçici olarak durdurulmasını talep ediyordu.
 
Türkiye, 2002 yılında katıldığı ABD liderliğindeki çok uluslu müşterek  taarruz programı kapsamında beşinci nesil F-35 Lightining II uçaklardan en az 100  adet almayı hedefliyor.
 
ABD Savunma Bakanı Mattis, 7 Temmuz'da Kongreye yazdığı mektupta,  Türkiye'ye F-35 uçaklarının satışının durdurulması girişimlerine karşı çıkmış ve  bunun "tedarik zincirinde sıkıntıya neden olacağı ve uçak fiyatlarını  yükseltebileceği" uyarısında bulunmuştu.

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