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ABD Başkanı Trump 'soykırım' demedi

1915 olaylarının yıldönümünde ABD Başkanı Donald Trump'tan beklenen açıklama geldi. Trump, 1915 olaylarıyla ilgili 'soykırım' kelimesini kullanmadı.

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1915 olaylarının yıldönümünde ABD Başkanı Donald Trump'tan beklenen açıklama geldi. Trump, 1915 olaylarıyla ilgili "soykırım" kelimesini kullanmadı.  Ermenice “Büyük Felaket” anlamına gelen “Meds Yeghern” dedi.

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