ABD Başkanı Trump 'soykırım' demedi

<p> 1915 olaylarının yıldönümünde ABD Başkanı Donald Trump'tan beklenen açıklama geldi. Trump, 1915 olaylarıyla ilgili "soykırım" kelimesini kullanmadı. Ermenice “Büyük Felaket” anlamına gelen “Meds Yeghern” dedi.</p> <p> Ayrıntılar geliyor...</p> <p>
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