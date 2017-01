Trump, Twitter hesabından, başkanlık görevini devraldığında ABD'nin Rusya ile kuracağı ilişkilere yönelik açıklamalarda bulundu.

İki ülke arasındaki ilişkilerde pozitifliğin sağlanmasının önemine işaret eden Trump, "Sadece aptal insanlar Rusya ile iyi ilişkiler kurmanın kötü olduğunu düşünebilir." görüşüne yer verdi.

Dünyada yeterince sorun olduğunu ifade eden Trump, başkanlık görevini yürütmeye başladığında Rusya'nın ABD'ye çok daha fazla saygı göstereceğini ve iki ülkenin birçok sorunun çözümünde beraber çalışabileceğini belirtti.

Amerikan istihbarat birimleri, "Rusya'nın ABD'deki başkanlık seçimlerine Trump’ın kazanmasını sağlamak için siber saldırılar yoluyla müdahale ettiği" iddialarını içeren raporu açıklamıştı.

Having a good relationship with Russia is a good thing, not a bad thing. Only "stupid" people, or fools, would think that it is bad! We.....