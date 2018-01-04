Trump: Bannon kovulduğunda işini kaybetmekle kalmadı, aynı zamanda aklını da kaybetti

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Trump, Bannon'a ağır eleştiriler yöneltti.

Steve Bannon'ın kendisiyle ya da başkanlığıyla hiçbir ilişkisi olmadığını belirten Trump, "Kendisi kovulduğu gün sadece işini değil, aynı zamanda aklını da kaybetmiş." ifadesini kullandı. Trump, seçim başarısında Bannon'ın etkisinin sınırlı olduğunu savundu.

Bannon'ı Beyaz Saray'da görev yaptığı dönemde dışarı bilgi sızdırmakla suçlayan Trump, "Kendini, medyaya olduğundan daha önemli biri gibi göstermeye çalışıyordu." yorumunu yaptı.

Bannon'dan Trump'ın oğluna "Rusya" suçlaması

Michael Wolff tarafından kaleme alınan ve 9 Ocak'ta yayımlanması beklenen "Ateş ve Öfke: Trump Beyaz Sarayı'nın İçinden" adlı kitapta değerlendirmeleri bulunan Bannon, Trump'ın büyük oğlu Trump Jr. ile Ruslar arasında New York'taki Trump Otel'de yapılan görüşmeyle ilgili olarak "haince" ifadesini kullanmıştı.

Kitapta, Trump yönetimine başka eleştirilerde de bulunan Bannon, özellikle Trump'ın oğlunun Ruslarla ilişkileri hakkındaki suçlamalarıyla dikkati çekmişti.

Aşırı sağcı Breitbart adlı haber sitesinin eski editörü olan Bannon, seçim kampanyası döneminde sürekli yanında yer aldığı Trump'ın 20 Ocak 2017'de başkanlık koltuğuna oturmasının ardından Beyaz Saray'da başstratejist olarak göreve başlamış, hakkındaki eleştirilerin artmasının ardından 18 Ağustos 2017'de görevine son verilmişti.

Rusya'nın 8 Kasım 2016'da yapılan başkanlık seçimlerine siber saldırılar yoluyla müdahale ettiği iddiaları üzerine başlatılan ve hem Kongre hem de Özel Yetkili Savcı Robert Mueller tarafından yürütülen soruşturmalar devam ediyor.