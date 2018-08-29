Trump'tan Evanjelik liderlere: Sahip olduğunuz her şeyi kaybetmekten sadece bir seçim uzaktasınız

ABD Başkanı Donald Trump, Pazartesi akşamı Beyaz Saray'da yemekte ağırladığı Evanjelik liderlere, 6 Kasım'da yapılacak ara seçimlerde Demokratların kongrede çoğunluğu alması durumunda, muhafazakâr Hristiyan seçmenler için elde ettiği bütün kazanımların tehlikeye gireceğini söyledi.

ABD merkezli New York Times gazetesi, Trump'ın yemekte dini liderlere hitaben yaptığı konuşmanın ses kayıtlarını yayınladı.

Sızdırılan ses kaydına göre, rakiplerinde bulunan nefret ve öfke seviyesinin inanılmaz boyutlarda olduğunu söyleyen Trump, “Bu nefretin bir kısmı sizin için, benim için ve ailem için yaptığım şeylerden kaynaklanıyor. 6 Kasım seçimleri sadece benimle ilgili bir referandum değil, bu sizin dininizle ilgili de bir referandum” ifadelerini kullandı.

Başkanlığı döneminde yaptığı her şeyin Demokratlar tarafından tersine çevirileceğini söyleyen Trump, "Bunu hızlı bir şekilde ve şiddet kullanarak yapacaklar. Her şeyi hemen bitirecekler. Antifa'ya (aşırı sol gruplar) bakın. Bu insanlar şiddet dolular " ifadelerini kullandı.

Yemekte bir araya geldiği liderlerden, seçimlerde verilen oyların takipçisi olmasını isteyen Trump, “Sizlerden sadece dışarı çıkıp, insanlarınızın oy kullandığından emin olmanızı istiyorum. Eğer oy kullanmazlarsa önümüzde berbat ve çok zor iki yıllık bir dönem olacak” diye konuştu.