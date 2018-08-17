Trump'tan Rahip Brunson tehdidi: Ne olacağını göreceksiniz

ABD Başkanı Donald Trump, Habertürk TV'de yer alan habere göre, Evanjelik rahip Andrew Craig Brunson'la ilgili olarak Türkiye'ye yönelik tehditlerine bir yenisini daha katarak, Bizim insanımızı bizden alamazsınız, ne olacağını göreceksiniz." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, dün gece resmi Twitter hesabı üzerinden paylaştığı tweetle Türkiye'yi bir kez daha tehdit ederek, "Türkiye uzun yıllar ABD’den yararlandı. Şimdi, ülkemizi büyük bir vatansever olarak temsil eden ve muhteşem biri olan rahipi tutuklu tutuyorlar. Masum bir adamın serbest bırakılması için hiçbir şey ödemeyeceğiz, Türkiye ile ilişkilerimizi azaltıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Gün içinde ise terör örgütleri FETÖ ve PKK bağlantıları iddiasıyla yargılanan ve tutukluluğu ev hapsine çevrilen sözde rahip Evanjelik Brunson'ın avukatı, tahliye için 3. kez başvuruda bulunmuş, mahkeme kararı reddetmişti.