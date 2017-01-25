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Trump'tan Suriye'deki çocuklar için yardım istedi

Attığı tweetlerle dünya kamuoyunun dikkatini Halep'te yaşanan trajediye çeken 7 yaşındaki Bana Alabed, bir açık mektup aracılığıyla Donald Trump'tan Suriye'deki çocuklara yardım etmesini istedi.

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Savaşın yaşandığı Halep'ten attığı tweetlerle "Halep'in sesi"  olarak tanınan Bana Alabed, Donald Trump'a hitaben yazdığı açık mektupla, Suriye'deki çocuklara yardım etmesini istedi.

Tweetleri ile dünya kamuoyunun dikkatini Halep'teki savaşa çekmeyi başaran 7 yaşındaki Bana Alabed, ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'a açık bir mektup yazdı.

Annesi Fatemah tarafından BBC'ye iletilen mektuba 7 yaşındaki Bana "Savaşta acı çeken Suriyeli çocuklardan sadece birisiyim" sözleriyle başlayan Bana, Halep'teki okulunun bombalandığını ve bazı arkadaşlarının öldüğünü anlattı.

Şuan yaşadığı Türkiye'de isterse dışarı çıkıp eğlenebileceğini, okula gidebileceğini fakat bunları yapmak istemediğini anlatan Bana, barışın herkes için önemli olduğunu söyledi.

Trump'a seslenen Bana "Suriyedeki çocuklar için birşeyler yapmalısınız çünkü onlar da sizin çocuklarınız gibiler ve barışı hakediyorlar" diyerek mektubunu sonlandırdı.

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