Trump'un defalarca istediği ABD'li papazın ses kaydı ortaya çıktı

Türkiye ve ABD arasında vize krizine neden olan ABD ajanlarının tutuklanmasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İzmir'de tutuklu bulunan ve ABD'nin üst düzey ajanlarından olduğu belirtilen Papaz Andrew Brunson'a ait kayıtta, papazın gence ABD'de özel harp asker ve subaylarının kullandığı bir su arıtma cihazı, 5 gün aç kalması halinde bile yüksek kalori alabileceği haplar ile soğuk ve sıcağa dayanıklı özel bir fular verdiği anlaşılıyor.

Brunson ses kaydında gence, 15 Temmuz 2016'da yapılacak darbe girişimine atıfta bulunurcasına, "2016 yılında yaz aylarında büyük bir deprem olacak. Bunları önemli ve her an bulabileceğin bir yere sakla. O depremden sonra İstanbul ABD Konsolosluğuna benim yanıma gel" diyor.

İKİ KEZ TUTUKLANDI

İzmir'de FETÖ üyeliğinden tutuklanan Alsancak Diriliş Kilisesi papazı Andrew Brunson hakkında geçtiğimiz haftalarda casusluk ve darbe girişiminde rol aldığı gerekçesiyle ikinci kez tutuklama kararı alınmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son 2 ABD ziyaretinde ABD Başkanı Donald Trump defalarca papazın kendilerine iade edilmesini istedi. Erdoğan ise, ABD'de bulunan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e atıfta bulunarak, "Bir papaz da sizde var. Siz de onu bize verin" demişti.

İSTENMEYEN ELÇİ ZİYARET ETMİŞTİ

ABD'yle yaşanan vize krizinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sert tepki gösterdiği ABD Ankara Büyükelçisi John Bass da, ABD Başkanı Donald Trump'un defalarca istediği Papaz Andrew Brunson'a yakın ilgi göstermişti.

Bass, Brunson'u Aliağa'daki cezaevinde kaldığı dönemde ziyaret etmişti.

Kaynak: Yeni Asır