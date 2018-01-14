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Truva’nın yüzü Brad Pitt

Amerikalı aktör Brad Pitt’in ‘Truva Yılı’nın tanıtım yüzü olması için görüşmeler yapıldığını belirten Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş “Henüz kesinleşmedi, inşallah anlaşılabilir” dedi.

  • MUSTAFA KARTOĞLU
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Antalya Belek’te  gazetecilerle bir araya gelen  Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş turizmdeki önemli gelişmeleri, beklentilerini ve projelerini anlattı. 2018 yılı’nın ‘Truva Yılı’ olarak ilan edildiğini belirten Bakan Kurtulmuş, filmin başrol oyuncusu, ABD’li aktör Brad Pitt’in tanıtım yüzü olması için çalışmalar başlatıldığını belirtti ve ekledi: “Ben kesinleşmediği için söylemedim. Oyuncu Brad Pitt’in tanıtım yüzünün yer aldığı bir program düşünülüyor. İnşallah anlaşılabilir.”

DÜNYAYA TANITILACAK

Ayrıca Truva Yılı’nın önemli bir tanıtım atağı olacağını belirten Bakan Kurtulmuş, Truva’yı sadece Türkiye’de değil, dünyada tanıtmak perspektifiyle çalışmalar yapılacağını ifade etti.  

23 FESTİVAL

Bakan Kurtulmuş, bu etkinlikler çerçevesinde Devlet Opera ve Balesi’nin Truva ile ilgili oyunlar sergileyeceğini, 23’e yakın uluslararası festivalde Truva’nın tanıtılacağını bildirdi. Kurtulmuş, program içerisinde konserler, tiyatro gösterileri, filmler, kısa film ve belgesel yarışmaları ile ciddi bir farkındalık oluşturulacaklarının da altını çizdi.   

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