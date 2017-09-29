TSK: 21-27 Eylül tarihleri arasında 63 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetlerince, 21-27 Eylül'de Hakkari, Şırnak, Mardin, Siirt ve Diyarbakır'da bölücü terör örgütüne karşı yürütülen operasyonlarda 63 terörist etkisiz hale getirildi, yasa dışı yollardan sınır geçişi yapmaya çalışan 16 bin 172 kişi yakalandı.
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