TSK: 39'uncu koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal paylaşım sitesinden yaptığı açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 02 Eylül 2018 tarihinde 39’uncu koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir." denildi.

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