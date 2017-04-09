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TSK: 1 terörist ve 7 işbirlikçi yakalandı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terörle mücadele kapsamında devam eden operasyonlarda, 1 terörist ve 7 işbirlikçinin yakalandığını, operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı.

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TSK, 08 Nisan 2017 tarihinde meydana gelen yurt içi olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu. Açıklamada, Diyarbakır/Dicle’de güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramasında tespit edilen 7 ayrı sığınak içerisinde 50 kilogram amonyum nitrat kullanılarak hazırlanmış bir el yapımı patlayıcı, 9 tüp ve çok miktarda gıda malzemesinin ele geçirildiği bildirildi. Diyarbakır/Hazro’da, bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık edenlere yönelik icra edilen operasyonda, 1 kalaşnikof piyade tüfeği ve 1 tabanca ele geçirildiği, bölücü terör örgütü iş birlikçisi 7 şahısın yakalanarak gözaltına alındığı ifade edildi.
 
Şırnak Silopi’de güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramasında ise 19 el yapımı patlayıcı, 22 kilogram TNT, 9 kilogram A4 patlayıcı madde, 100 fünye ve 462 kalaşnikof piyade tüfeği fişeğinin ele geçirildiği kaydedildi.
 
Ayrıca Muş’un Malazgirt ilçesinde güvenlik güçleri tarafından icra edilen operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 1 terörist yakalandı.

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