Son Dakika Haberleri E-gazete 1Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

TSK 11 teröristi daha etkisiz hale getirdiğini açıkladı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şırnak’ta icra edilen terörle mücadele operasyonunda 6, Diyarbakır’da ise 5 bölücü terör örgütü mensubu olmak üzere toplamda 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini, Irak kuzeyi barınma alanlarından kaçan 5 teröristin de güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TSK, Şırnak Bestler Dereler bölgesinde icra edilen hava destekli operasyon sonrası yapılan arazi aramalarında 5, arama faaliyeti esnasında çıkan çatışmada 1 bölücü terör örgütü mensubu terörist olmak üzere toplamda 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
 
Ayrıca, Diyarbakır Lice’de düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütü mensubu 5 teröristin etkisiz hale getirildiği, operasyon sonrası bölgede icra edilen arazi aramasında bir adet M-16 piyade tüfeği, 3 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 3 adet el bombası, 3 adet telsiz, 2 adet fotoğraf makinesi, 38 adet pil, bir adet tüp ve çok miktarda yaşam malzemesinin ele geçirildiği belirtildi.
 
Diğer yandan, Şırnak Silopi’de, Irak kuzeyi bölücü terör örgütü barınma alanlarından kaçan 5 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu ifade edildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK ve FETÖ'nün verdiği zararı dışarıdan bir ordu vermezdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK ve FETÖ'nün verdiği zararı dışarıdan bir ordu vermezdi

Katalonya'da bağımsızlık referandumu başladı, ortalık karıştı

Katalonya'da bağımsızlık referandumu başladı, ortalık karıştı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA