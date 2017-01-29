TSK: 18 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'a ait 150 hedef, karadan ve havadan Türk ve koalisyon jetleri tarafından ateş altına alınarak imha edilirken 16 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 159 günden bu yana sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, Özgür Suriye Ordusu ilerleyişini sürdürürken terör örgütü DEAŞ'a ait 130 hedef karadan ateş destek vasıtalarıyla imha edildi. Türkiye ve koalisyon ülkelerine ait jetler tarafından ise, DEAŞ'a ait 20 hedef savaş uçaklarıyla vuruldu.

Gün içerisinde 18 teröristin etkisiz hale getirildiği harekatın son durumuyla ilgili Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede şöyle denildi: "Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 130 DEAŞ hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak bölgedeki terörist grupların faaliyetleri baskı altına alınmıştır. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, Bab ve Bzagah bölgelerinde tespit edilen 18 DEAŞ hedefine yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda, 3 silah mevzii, 4 kontrol noktası, 2 tünel ve barınma maksatlı kullanılan 9 bina imha edilmiştir. Koalisyon hava unsurları tarafından, Bab'da bulunan DEAŞ hedeflerine yönelik icra edilen 2 hava harekatı sonucunda, DEAŞ mensuplarınca karargah olarak kullanılan 1 bina ve 1 tünel imha edilmiştir. Gün içinde, icra edilen harekat kapsamında 18 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilmiştir. DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan, patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 87 el yapımı patlayıcı imha edilmiş, harekatın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 3 bin 431 el yapımı patlayıcı ve 55 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir."