TSK: Azaz-Cerablus arasýnda bin 860 kilometrekarelik alan kontrol altýna alýndý

TSK tarafýndan yapýlan haftalýk bilgilendirme açýklamasýnda, teröristle mücadele harekatý kapsamýnda, 15-22 Aralýk tarihleri arasýnda, bölücü terör örgütünün kýþ tertiplenmesini kýsýtlamak amacýyla baþlatýlan operasyonlara aralýksýz devam edildiði bildirildi. Bu kapsamda; Hakkari Çukurca Güven ve Hisar Daðý Bölgesi, Þýrnak, Beytüþþebap, Uludere, Mardin, Nusaybin, Diyarbakýr Hani ve Bitlis, Tatvan bölgelerinde orta ve büyük çaplý operasyonlarýn gerçekleþtirildiði belirtildi. Operasyonlar kapsamýnda, 11 teröristin etkisiz hale getirildiði açýklandý. Operasyonlarda, 3 EYP, 30 piyade tüfeði, 5 tabanca, 509 av tüfeði, 150 kilo amonyum nitrat, çok miktarda deðiþik çap ve cinste mühimmat ile EYP yapýmýnda kullanýlan kablo, fünye ve patlayýcý madde ele geçirildiði belirtilirken, kaçakçýlýkla mücadeleye yönelik hudut hattýnda alýnan tedbirler sonucunda 14 bin 369 gram esrar, 839 bin 240 paket kaçak sigara ve 5 bin 356 kilo tütün ele geçirildiði kaydedildi. Gerçekleþtirilen hudut denetim ve kontrolleri sonucunda ise sýnýrlardan yasa dýþý yollardan geçmeye çalýþan 4 bin 989 kiþinin yakalandýðý belirtildi.

225 MESKUN MAHAL, BÝN 860 KÝLOMETREKARELÝK ALAN KONTROL ALTINA ALINDI

TSK'nýn açýklamasýnda, Fýrat Kalkaný harekatý kapsamýnda, Azaz-Cerablus arasýnda bulunan toplam 225 meskun mahal ve bin 860 kilometrekarelik alanýn kontrol altýna alýndýðý belirtildi. Açýklamada, 9 Aralýk günü baþlayan Bab Harekatý'nda batýdan ve kuzeyden Bab þehri dýþ mahallelerine ulaþýldýðý ifade edilirken, DEAÞ'ýn bölgeden temizlenmesine yönelik harekatýn doðu batý, kuzey güney istikametlerinde devam ettiði bildirildi. PKK/PYD terörist unsurlarýnýn Afrin'den doðuya, Münbiç'ten batýya doðru olabilecek saldýrýlarýný durdurmaya yönelik alýnan tedbirlerin ise uygulanmasýna hassasiyetle devam edildiði vurgulandý.

TSK'nýn açýklamasýnda, ayrýca terör örgütleriyle mücadelede kararlýlýk vurgusu yapýlarak, "Türk Silahlý Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti devletinin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaþlarýnýn can güvenliðini saðlamak maksadýyla baþta PKK/PYD terör örgütü olmak üzere FETÖ/PDY, DEAÞ ve diðer terör örgütleriyle mücadelesini önümüzdeki dönemde de kararlýlýkla sürdürecektir. Gerek terörle mücadele harekatý gerekse Suriye kuzeyinde icra edilen Fýrat Kalkaný Harekâtý kapsamýnda Türk Silahlý Kuvvetleri, bölgede yaþayan sivil halkýn zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyeti göstermektedir. Türk Silahlý Kuvvetleri yüksek bir tempo ve kararlýlýkla, milletimizin emrinde, kendisine tevdi edilen tüm görevleri, geçmiþte olduðu gibi bugün de yerine getirme azim ve kararlýlýðýndadýr" denildi.