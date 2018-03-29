TSK: 2 Kasım'da Şemdinli'de yaralanan bir askerimiz şehit oldu

TSK: Hakkâri/Şemdinli’de 02 Kasım 2017 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada ağır yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, 29 Mart 2018 tarihinde şehit olmuştur.
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