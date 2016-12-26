TSK: 2 terörist ölü ele geçirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 2 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı.
- İHA
TSK'dan yapılan açıklamada, Diyarbakır Kocaköy’de güvenlik güçlerince icra edilen operasyonda; bölücü terör örgütü mensubu bir terörist ölü, bir teröristin ise yaralı olarak, bir M-16 piyade tüfeği, iki sırt çantası ve bir mühimmat yeleği ile birlikte ele geçirildiği kaydedildi.
Mardin Savur’da güvenlik güçlerince icra edilen operasyonda; bölücü terör örgütü mensubu bir teröristin ölü olarak, bir tabanca bir el bombası ile birlikte ele geçirildiği ifade edildi.
Gaziantep Islahiye’de icra edilen yol kontrolünde; DEAŞ terör örgütü mensubu bir teröristin yakalandığı bildirildi.
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