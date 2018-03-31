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TSK: 2’si sözde lider kadroda olmak üzere toplam 90 terörist etkisiz hale getirildi

TSK: Terörle Mücadele Harekâtında, 24-30 Mart 2018 tarihleri arasında, 2’si sözde lider kadroda olmak üzere toplam 90 terörist etkisiz hale getirilmiş, muhtelif tipte toplam 49 silah ele geçirilmiş, 67 el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edilmiştir.

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