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TSK: 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), son 1 hafta içerisinde düzenlenen operasyonlarda 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini ve teröristlerle birlikte çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.

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Teröristle mücadele harekatı kapsamında, 27 Ocak-03 Şubat tarihleri arasında bölücü terör örgütü PKK’nın sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanılması sebebiyle büyük önem taşıyan bölgeleri (özellikle Şırnak, Tunceli, Diyarbakır, Bitlis, Ağrı) teröristlerden temizlemek ve kış tertiplenmesini kısıtlamak maksadıyla başlatılan operasyonlara aralıksız devam edildiği vurgulandı. Bu kapsamda istihbarata dayalı nokta operasyonların icra edildiği belirtilerek, operasyonlarda 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği, 2 adet piyade tüfeği, 1 adet tabanca, 1 adet RPG-7 roketatar, bin 900 kilogram amonyum nitrat, çok miktarda değişik çap ve cinste mühimmat ile el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan kablo, fünye ve patlayıcı maddenin ele geçirildiği ifade edildi.
 
PKK’nın finans kaynaklarına darbe
 
PKK’nın en önemli finansal kaynaklarından olan uyuşturucu üretimi, ticareti ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik icra edilen operasyonlar ve hudut hattında alından tedbirler neticesinde 20 kilogram uyuşturucu ve 97 bin 250 paket kaçak sigaranın ele geçirildiği belirtildi. Hudut denetimi ve kontrolleri sonucunda ise sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 3 bin 853 kişinin yakalandığı bildirildi. TSK, son 1 hafta içerisinde icra edilen operasyonlarda zayiatın olmadığını vurguladı.

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