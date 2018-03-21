TSK: 3 terörist daha etkisiz hale getirildi

<p itemprop='description'> TSK:"Komandolar tarafından Irak kuzeyi Hakurk/Kani Rash bölgesinde hava destekli olarak icra edilen operasyonlarda bugün 3 terörist daha etkisiz hale getirilmiştir. "</p> <p> </p> <p itemprop='image' itemscope='' itemtype='https://schema.org/ImageObject'> </p>
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.