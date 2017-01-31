TSK: 30 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 161 günden bu yana sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, Özgür Suriye Ordusu ilerleyişini sürdürdü. Terör örgütü DEAŞ'a ait 207 hedef karadan ateş destek vasıtalarıyla, 25 hedef ise Türkiye ve koalisyon ülkelerine savaş uçaklarıyla vurularak baskı altına alındı. 30 teröristin etkisiz hale getirildiği ve 43 el yapımı patlayıcının imha edildiği harekatın son durumuyla ilgili Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:

"Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, bölgedeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi maksadıyla yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı, karadan ve havadan yoğun ateş desteği ile devam etmektedir. Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 207 DEAŞ terör örgütü hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak bölgedeki terörist grupların faaliyetleri baskı altına alınmış; bu hedeflerden bir kısmı imha edilmiş/kullanılamaz hale getirilmiştir. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından; Bab, Bzagah ve Tadif bölgelerinde tespit edilen 24 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda, barınma maksatlı kullanılan 20 bina, 4 bombalı araç saklama yeri, 1 uçaksavar mevzii, 1 havan mevzii imha edilmiştir. Koalisyon hava unsurları tarafından, Bab'da bulunan DEAŞ terör örgütü hedeflerine yönelik icra edilen 1 hava harekatı sonucunda, DEAŞ terör örgütü mensuplarınca kullanılan 1 tünel imha edilmiştir. Gün içinde, icra edilen harekât kapsamında 30 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hâle getirilmiş, 4 araç imha edilmiştir. DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan, patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 43 EYP imha edilmiş, harekatın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 3.550 EYP ve 55 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir. Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekâtına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir."