TSK: 33 terörist etkisiz hale getirildi, 259 hedef ateş altına alındı

TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta başlatılan harekat devam ediyor.

Harekatın 166'ncı gününde terör örgütü DEAŞ'a ait 220 hedef, Fırtına Obüsü, çok namlulu roketatar ve tank atışlarıyla baskı altına alındı. Aralarında barınma yerleri ve savunma mevzilerinin de bulunduğu hedeflerden bazıları imha edildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığınca Bab ve Bzagah'a hava harekatı düzenlendi. Savaş uçaklarının bölgedeki 39 hedefi vurduğu harekatta teröristlerin barındıkları 32 bina, 3 karargah binası, cephanelik, iki bomba yüklü araç ve bir tünel girişi imha edildi.

Harekatlar ve gün içindeki çatışmalarda 33 terörist öldürüldü, 4 terörist yaralandı.

Harekatın başından bugüne çoğu tuzaklanmış 3 bin 680 el yapımı patlayıcı ve 57 mayın imha edildi.