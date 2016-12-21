TSK: 45'ten fazla terörist etkisiz hale getirildi

TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, harekat kapsamındaki çatışmalar El Bab'da yoğunlaştı.

Sabah saatlerinde Hava Kuvvetleri Komutanlığınca bölgeye düzenlenen hava harekatının ardından Fırtına obüsleri ve topçu birlikleri, teröristlere ait hedefleri vurmayı sürdürdü.

Gün içindeki top ve diğer ateş destek vasıtalarıyla yapılan atışlarda terör örgütü DEAŞ tarafından kullanılan ağır silah monteli 8 pikap imha edildi. Savaş uçaklarıyla düzenlenen harekatta da 47 barınma alanı vuruldu, ilk belirlemelere göre 45'ten fazla terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristlerin telsiz konuşmalarından büyük panik içinde oldukları, çok sayıda yaralı DEAŞ mensubunun bulundukları alanlardan tahliye edilmeyi bekledikleri belirlendi.