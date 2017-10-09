Irak'ın kuzeyine ve Yüksekova kırsalına hava harekatı: 5 terörist etkisiz hale getirildi Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde ve Hakkari Yüksekova kırsalında, hudut hattındaki üs bölgelerine ve karakollara saldırı hazırlığındaki teröristlere yönelik hava harekatında 5 terörist etkisiz hale getirildi.