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TSK: 8 PKK'lı terörist teslim oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), bölücü terör örgütünden kaçan 8 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), bölücü terör örgütünden kaçan 8 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, Hakkari Şemdinli’de, Irak'taki bölücü terör örgütü barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu bir teröristin güvenlik güçlerine silahsız ve teçhizatsız olarak teslim olduğu kaydedildi

HAKKARİ VE ŞIRNAK'TA 8 TERÖRİST

Şırnak Silopi’de ise Irak'taki bölücü terör örgütü barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu 7 teröristin güvenlik güçlerine silahsız ve teçhizatsız olarak teslim olduğu bildirildi.

Şanlıurfa ilinde güvenlik güçlerince icra edilen operasyonlarda; bir adet Kalaşnikof piyade tüfeği, bir adet Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1.111 adet Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ele geçirildiği ifade edildi. Batman Sason'da, güvenlik güçlerince icra edilen operasyonda; tespit edilen bir sığınak içerisinde muhtelif yaşam malzemesi ve 210 kg gıda malzemesi ele geçirildiği belirtildi.

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