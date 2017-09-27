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TSK: Kuzey Irak'a yapılan operasyonda 13 terörist öldürüldü

TSK'dan yapılan açıklamada Kuzey Irak'a yapılan hava harekatı sonucu 13 teröristin etkisiz hale getirildiğin belirtildi.

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TSK'dan yapılan açıklamada, "Kuzey Irak'a hava harekatında 13 terörist öldürüldü" denildi.

Son dakika haberi! TSK’dan yapılan yazılı açıklamada, “27 Eylül 2017 tarihinde Irak kuzeyinde icra edilen hava harekatı ile saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen, silahlı 13 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekata katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir” denildi.

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