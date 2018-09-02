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TSK açıkladı: Hakkari'de ÇNRA namlusu ele geçirildi

TSK, Şemdinli / Balkayalar bölgesinde icra edilen operasyonlarda mağara içerisinde gizlenmiş vaziyette bir 107 mm’lik ÇNRA namlusunun ele geçrildiğini açıkladı.

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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 107 milimetrelik Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) namlusu bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, Şemdinli'nin Balkayalar bölgesinde icra edilen operasyonlarda mağara içerisine gizlenmiş vaziyette 107 milimetrelik ÇNRA namlusu ele geçirildiği bildirildi.

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