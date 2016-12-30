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TSK açıkladı: Rus uçakları El Bab'da DEAŞ hedeflerini vurdu

TSK'dan yapılan açıklamada, 'Rusya Federasyonu hava unsurları tarafından, Bab ve hemen güneyindeki DEAŞ hedeflerine 3 kez hava harekâtı icra edildi; bunun sonucunda 12 DEAŞ TÖ mensubunun etkisiz hale getirildiği bilgisi alındı' denildi.

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TSK Rusya'nın El Bab'ı bombaladığını açıkladı. Rus ve Türk jetleri tarafından El Bab bölgesinde gerçekleştirilen hava operasyonlarının bilançosunu verdi.

RUS JETLERİ DEAŞ HEDEFLERİNİ VURDU

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada; "Rusya Federasyonu hava unsurları tarafından, Bab ve hemen güneyindeki DEAŞ hedeflerine 3 kez hava harekatı icra edilmiş; bunun sonucunda 12 DEAŞ'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisi alınmıştır." denildi.

TÜRK JETLERİ 26 DEAŞ'LI TERÖRİSTİ ÖLDÜRDÜ

TSK, Türk jetleri tarafından gerçekleştirilen hava taarruzuna ilişkin de bilgi paylaştı: "Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, Bab ve Daglabash'da bulunan 17 DEAŞ terör örgütü hedefi imha edilmiş, DEAŞ tarafından kullanılan 13 savunma/silah mevzii, 1 zırhlı araç, 1 bombalı araç ve 3 bombalı araç imal yeri imha edilmiş, ilk belirlemelere göre içlerinde üst düzey teröristlerin de olduğu 26 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirilmiştir."

ERDOĞAN: KOALİSYON EL BAB OPERASYONUNA DESTEK VERMİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batılı ülkelerin terör örgütlerine destek verdiği sözlerini, ABD'den gelen tepkilerden sonra bir kez daha vurguladı. Erdoğan, "Sizler terör örgütlerine bölgede her türlü silah yardımını yaparsanız, ondan sonra bunu bir kılıfa koyarak 'Hayır biz silah göndermiyoruz, mühimmat gönderiyoruz' derseniz, kusura bakmayın biz bunu yutmayız" demişti.

Erdoğan "Türkiye, Suriye kaynaklı tehditleri sınırları boyunca yaşarken hatta sınırlarımızın içine bombalar yağarken, NATO adeta olayın tamamen dışında tutuldu. Bugün de El Bâb operasyonumuzda ne NATO'nun ne de bölgede güç bulunduran güya müttefik ülkelerin en küçük bir desteğini görmüyoruz. Sözüm ona DEAŞ'a karşı mücadele için kurulan koalisyon, bugün DEAŞ'a en büyük zâyiâtı verdiren, örgütün belini kıran El Bâb harekâtına hiçbir katkı sunmuyor. " demişti.

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