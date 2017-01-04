TSK açýkladý! 14 DEAÞ'lý terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'de yürütülen 'Fýrat Kalkaný Harekatý'nda savaþ uçaklarý tarafýndan düzenlenen Hava Harekatý'nda terör örgütü DEAÞ'ýn 12 hedefi imha edildi, en az 14 terörist etkisiz hale getirildi.

Suriye'de 134 gündür yürütülen harekat kapsamýnda Türk Hava Kuvvetleri tarafýndan bugün Suriye'nin Bzaghah, Kabr Al Mukri, Suflaniyah ve Zammar bölgelerindeki terör örgütü DEAÞ hedeflerine yönelik hava harekatý düzenlendi. 31 dakika süren harekatta savaþ uçaklarý tarafýndan bombalanan terör örgütü DEAÞ'ýn 12 hedefi imha edildi. Düzenlenen hava harekatýnda en az 14 terörist etkisiz hale getirildi. Genelkurmay Baþkanlýðý'ndan yapýlan bilgilendirmede öðleden sonra DEAÞ unsurlarý tarafýndan atýlan 1 havan mermisi sonucu ise 1 askerin þehit olduðu, 3 askerin de yaralandýðýný açýklandý. Genelkurmay Baþkanlýðý'ndan yapýlan bilgilendirmede, þöyle denildi:

"04 Ocak 2017 tarihinde 11.23-11.54 saatleri arasýnda, Bzaghah, Kabr Al Mukri, Suflaniyah ve Zammar bölgelerine Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaþ uçaklarý ile Hava Harekatý düzenlenmiþ; terör örgütü DEAÞ mensuplarýnýn barýnma yeri, savunma ve silah mevzii olarak kullandýðý tespit edilen 12 hedef ateþ altýna alýnarak imha edilmiþtir. Yapýlan ilk deðerlendirmeler sonucunda en az 14 DEAÞ terör örgütü mensubu teröristin etkisiz hale getirildiði gözlenmiþtir. Görevlerini baþarýyla icra eden savaþ uçaklarýmýz emniyetle üslerine dönmüþlerdir. Saat 15:00 sularýnda unsurlarýmýzýn bulunduðu bölgeye atýlan bir havan mermisinin infilaký sonucunda 1 kahraman silah arkadaþýmýz þehit, 3 kahraman silah arkadaþýmýz ise hayati tehlikeleri olmayacak þekilde yaralanmýþtýr. Yaralýlar derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine baþlanmýþtýr. Þehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakýnlarýna sabýr, TSK mensuplarýna ve yüce Türk milletine baþsaðlýðý; yararlý silah arkadaþlarýmýza acil þifalar diliyoruz."