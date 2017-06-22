TSK: 23 Türk askeri ile 5 zırhlı araç Katar'a giriş yaptı
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 5 zırhlı araç ve 23 personelin Doha’ya intikalinin tamamlandığını açıkladı.
- İHA
TSK'dan yapılan açıklamada, "Türkiye ile Katar arasında askeri eğitim, işbirliği ve birlik konuşlandırılması kapsamında yapılan hukuki düzenlemeler çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin Katar’da birlik konuşlandırması sürecinin bir parçası olarak, 22 Haziran 2017 günü saat 08.00’de 5 zırhlı araç ve 23 personelin Doha’ya intikali tamamlanmıştır. Bundan sonra da faaliyetler planlandığı şekilde uygulanmaya devam edilecektir" denildi.
DİĞER SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.