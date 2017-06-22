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TSK: 23 Türk askeri ile 5 zırhlı araç Katar'a giriş yaptı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 5 zırhlı araç ve 23 personelin Doha’ya intikalinin tamamlandığını açıkladı.

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TSK'dan yapılan açıklamada, "Türkiye ile Katar arasında askeri eğitim, işbirliği ve birlik konuşlandırılması kapsamında yapılan hukuki düzenlemeler çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin Katar’da birlik konuşlandırması sürecinin bir parçası olarak, 22 Haziran 2017 günü saat 08.00’de 5 zırhlı araç ve 23 personelin Doha’ya intikali tamamlanmıştır. Bundan sonra da faaliyetler planlandığı şekilde uygulanmaya devam edilecektir" denildi. 
 

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