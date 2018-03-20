TSK, Afrin şehir merkezinden görüntü paylaştı
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin şehir merkezine giren Özel Kuvvetlerin görüntüsünü paylaştı.
- İHA
TSK, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin şehir merkezine giren Özel Kuvvetlerin görüntüsünü paylaştı.
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