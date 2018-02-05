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TSK: Afrin'de havan saldırısında bir askerimiz şehit oldu

TSK: Afrin'de havan saldırısında bir askerimiz şehit oldu

  • DHA
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TSK:Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 05 Şubat 2018 tarihinde, Afrin Kuri Tepe bölgesine PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen havan saldırısı neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

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