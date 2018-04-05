TSK, Afrin’den sonra Cenderis’te de seyyar fırın kurdu
Mehmetçik, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Cenderis’te de seyyar fırın kurarak, ekmeğini halkla paylaşmaya başladı.
- İHA
Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte Afrin’i bölücü terör örgütleri PKK/YPG-PYD ve DEAŞ’tan temizleyen M
Mehmetçik, Afrin’de seyyar fırın kurup ekmeğini halkla paylaşmıştı. Mehmetçik, aynı şekilde Cenderis’te de seyyar fırın kurup ekmeğini halkla paylaşmaya başladı. TSK, o anlara ait görüntüleri video şeklinde Twitter hesabında paylaştı. Paylaşım büyük ilgi gördü.
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